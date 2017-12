Globo absorve mais dois ex-‘CQC’s

A ida de Rafael Cortez e Marco Luque para a Globo endossa o valor do ‘CQC’, programa que ficou oito anos no ar, pela Band, e rendeu talentos para todos os lados.

Só na Globo, estão Felipe Andreolli (Encontro com Fátima Bernardes), Mônica Iozzi, aclamada no Vídeo Show e pronta para estrear nova série de Fernanda Young e Alexandre Machado, e agora Rafael Cortez, que chega para o Vídeo Show, e Marco Luque, contratado para o Altas Horas, de Serginho Groisman.

Cortez poderá circular à vontade, entre externas e bancada. Engraçadinho, sem jamais pender para algo que fuja do gosto médio do público, há de encontrar bom espaço no programa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luque no Altas Horas ainda pede definições mais precisas, mas tudo aponta para a estreia de algum quadro de stand up em que ele se reveze em personagens diversos.

O CQC também gerou Danilo Gentili para o SBT, figura que passou a incomodar a audiência de Jô Soares nas noites de segunda a sexta.

E tem Rafinha Bastos, agora com duas séries engatadas no Multishow, canal Globosat. Talentoso e criativo, Rafinha até despertou interesse de um ou outro diretor da Globo, mas nem ele seria o que é num canal que busca agradar o gosto médio de público nem a Globo arriscaria enquadrá-lo nessas arestas.

Em suma, o CQC, em oito anos, como título único, produziu mais talentos para a TV brasileira do que qualquer outro programa. Claro que não vamos falar aqui da Dani Calabresa ou do Marcelo Tas, que já eram grifes antes de lá chegar.