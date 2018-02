Gentili diz que o ‘Agora é Tarde’ está todo no SBT

.



Apresentado pela primeira vez nos domínios do SBT, a jornalistas e publicitários, Danilo Gentili disse que não pode pensar em como será o “Agora é Tarde” com Rafinha Bastos porque o “Agora é Tarde” foi criado pela equipe que agora o acompanha no SBT. “O ‘Agora é Tarde’ está todo aqui”, disse.

Questionado se estava satisfeito em ter “passado o bastão” a Bastos, rebateu: “não fui eu que passou o bastão, passaram”.

O humorista disse que estava feliz em pisar na emissora que despertou nele a vontade de apresentar reality show. “Cresci vendo o Jô Soares aqui”, disse.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Danilo evitou citar a Band nominalmente, usando o termo “lá na outra emissora” quando teve de mencionar sua ex-empregadora.

A direção da Band pretende processar o humorista na Justiça comum por entender que houve perdas e danos no fato de ele levar um programa concebido lá para outro canal, com toda a equipe de roteiristas, elenco e banda.

The Noite estreia dia 10 de março, à meia noite.

“Ainda bem que você ficou com o horário da meia-noite, porque o Jô Soares nunca entrava 11h30 aqui”, disse César Filho, no papel de mestre de cerimônias