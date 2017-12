Gentili conversa com Luciana Gimenez na volta do ‘The Noite’

O SBT programou uma ação inovadora no YouTube para anunciar a volta de Danilo Gentili, nesta segunda-feira, 7 de março. Em quatro vídeos, o apresentador aparece implorando para que o espectador não clique sobre aquele ícone onde, normalmente, o pessoal pula a publicidade.

No lugar de pular, está lá: “trolar”, o que detona alguma cena de bullying com Gentili no vídeo.

A ideia é boa, mas o roteiro dos filminhos é fraquinho, pastelão sem graça. Melhor que isso, tomara, promete ser a entrevista que o traz de volta à tela do SBT, a partir desta segunda, quando ele, oportunamente, entrevista Luciana Gimenez. Conversará então com quem esteve mais próximo de Sir Mick Jagger, figura em voga no Brasil nos últimos dias, com repertório ainda quente sobre a visita do vocalista dos Rolling Stones, pai do primogênito de sua entrevistada.

Ainda nesta segunda, Gentili grava com Marcelo D2.

A volta ao ar implica novo cenário, tratado com certo suspense nos filmes publicados no YouTube.

No domingo, para aquecer o retorno, Gentili e Ultraje a Rigor participarão de outro pastelão, o Passa Ou Repassa, com Celso Portiolli (foto acima).

Gentili navega sozinho, pelo menos por um mês, no ramo dos late shows da TV aberta. Jô Soares só volta ao ar no fim de março. A Band não tem mais Agora é Tarde (desde abril passado), uma pena, e a Record ainda não começou a pensar no programa de Fábio Porchat, planejado para depois da Olimpíada.