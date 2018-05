Gêmeos comandam o ‘Pegada’, novo programa da Mix

A Mix TV inova duplamente ao escalar dois homens para comandar um programa de namoro.

João e Luis, aí estampados no retrato em primeira mão para este blog, são gêmeos.

E já que tudo vem em dobro, o diretor do programa, Roberto Ortega, também tem irmão gêmeo – mas, na direção, o gêmeo comanda o programa sem o irmão, bem entendido.

O título é uma ótima sacada: Pegada estreia na próxima quarta-feira, na faixa das 22h30, a dita faixa nobre da Mix TV, que submete sua grade a uma repaginação completa.

O programa começa com os amigos (as) denunciando uma pessoa que não pega ninguém na balada. O encalhado (a) vai até o programa e, três pretendendes, ou peguetes, tentam, por meio de provas de afinidades, beijar o denunciado. No final, ele elimina duas e escolhe uma.

Como era praxe no Beija Sapo, da MTV, o anfitrião só vê a escolhida na hora do beijo.

A platéia tem peso essencial no flerte.

Durante a atração, os gêmeos Luis e João tentam formar mais casais no público presente no estúdio e os escolhidos pelos irmãos ficam tentando “faturar” (beijar) durante o programa.

O cenário remete a uma balada, e mais que isso, só vendo pra contar.