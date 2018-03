Galvão: longe dos “errrrrrrrres”, um tom abaixo

Quem não sentiu nessa narração de Brasil X Argentina, agora há pouco, um certo desânimo no ritmo do sempre entusiasta Galvão Bueno quando a seleção brasileira se põe em campo?

Seria em razão da ausência de “Rrrrrrrrrrrrrronaldinho”, digo, o Nazário, ainda tratado no diminutivo pelo locutor sabe-tudo do plim-plim?

Sei não. Só sei que, para um Brasil X Argentina com 3 a 0 de vantagem ao verde-amarelo, Galvãozinho estava um tanto cabisbaixo (para os padrões de Galvão, bem dito).