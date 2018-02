Gabi, bordadeira, na favela

Marília Gabriela não tem a menor pinta de quem mora em favela, mas o desafio aí está e a imagem a seguir é obra da caracterização de sua personagem na próxima novela das 9 da Globo.

.

Milimetricamente dessarumada, sem cair no esculacho.

A loira surgirá assim, vice-presidente da Associação dos Moradores da Portelinha e, melhor, bordadeira emérita da escola de samba da comunidade em “Duas Caras”.

Idéia de Wolf Maya e Aguinaldo Silva.

“Duas Caras” entra na vaga de “Paraíso Tropical” a partir do dia 1º.

E Guigui, a personagem, será o braço direito do líder comunitário vivido por Antonio Fagundes na história, mas mal cogita se envolver com o robusto Juvenal no começo do enredo. A ver