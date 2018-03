Fox Sports acerta com Sky

Depois de muito se queixar do preço cobrado pela Fox para o canal Fox Sports e de desdenhar do outro canal do grupo, o Speed, o polêmico Bap, dito Luiz Eduardo Baptista, CEO da Sky, finalmente acertou a entrada da emissora que detém os direitos da Libertadores na TV paga em seu line up.

A operação deve começar a vingar em menos de uma semana, aproveitando as próximas partidas da Libertadores, evento que agora está fora do SporTV. incluindo aí partidas com o astro da vez, Mr. Neymar.

A Sky tem a segunda maior clientela de TV paga do País e é a primeira operadora em DTH.