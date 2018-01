Fox+Sky+DirecTV, juntas pelo Campeonato Espanhol e por Murdoch

É tudo uma coisa Rupert Murdoch. É nesse gigantismo que resulta a fusão dos grandes: está nas mãos da Fox a tarefa de vender as quatro cotas de patrocínio para a transmissão dos 66 jogos do Campeonato Espanhol no canal 128 da Sky+DirecTV (como são apresentadas as operadoras, no melhor estilo duas em uma, após a fusão). O pacote dará direito a 13.380 inserções por patrocinador.

A Sky+DirecTV anuncia como cereja do pacote, claro, os jogos do Real Madrid contra o Barcelona, que jogam holofotes sobre figuras cá conhecidinhas, como Robinho, Roberto Carlos, Ronaldo, Cicinho, Ronaldinho Gaúcho, Belletti e Edmilson.