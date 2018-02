Fox fecha contrato de exclusividade com o Porta dos Fundos na TV

A Fox acaba de anunciar a conclusão de um acordo com a Endemol Brasil, em caráter de exclusividade, para a exibição de formatos do Porta dos Fundos.

O acordo prevê a produção de uma série de 12 episódios para o canal em 2015.

O compromisso pretende honrar total e irrestrita liberdade à trupe, que sempre costumava dizer que não teria em qualquer canal de TV o horizonte de criação que lhe propicia a internet.

A ideia é contar com o Porta dos Fundos na própria Fox, e não no FX, espaço mais permissivo no que diz respeito a piadas para meninos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há quase dois anos, desde que surgiu na web sob o nome Porta dos Fundos, o grupo vem sendo cobrado para ceder a vários convites para fazer televisão. Sem a garantia que a Fox lhes apresenta agora, no entanto, seus componentes apenas foram se revezando em outros papéis e funções, sem fazer nada que se parecesse com as esquetes da web.

A própria Fox, segundo contaram Gregório Duvivier, Fábio Porchat e Ian SBF, o diretor, em apresentação no RioContentMarket, chegou a ter a chance de lançar o grupo antes da web, mas acabou declinando. Agora, as cartas se invertem e eles chegam à TV como queriam.

O acordo inaugura nova fase de oxigenação na TV, no mesmo momento em que a Globo também rompe tabus com o “Tá no Ar: A TV na TV”, com Marcius Melhem e Marcelo Adnet.