Fogueira de vaidades

Por mais que se tenha conhecimento dos egos que incendeiam os bastidores televisivos, sempre causa espanto ver alguém que bota a cara no vídeo todo dia e nem assim preza pela discrição na hora de maldizer os colegas pelos bares da vida, em alto e bom som.

A apresentadora de telejornal estava lá, no Genial, Vila Madá, madrugada de hoje, falando para quem quisesse ouvir que se o seu parceiro de bancada estivesse num Big Brother, sairia da casa com rejeição recorde. Foi cena tipo Mastercard.

Embora a moça estivesse à mesa com outros quatro colegas, deu-se ali quase um monólogo. E ela bradava sua competência, sua atenção e seus cuidados com o make up, na melhor linha “I’m the best”.

Tão nova no cargo e tão cheia de si. Vai longe, essa menina.