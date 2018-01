Foco é a mãe

Constatado o bom alcance do Discovery Kids entre mulheres de 23 a 35 anos, reflexo óbvio da presença das mães de crianças de até 5 anos ao lado dos filhos diante da TV, os anunciantes batem ponto naqueles intervalos para falar justamente às mães, e não ao público-alvo da programação. Vende-se de tudo para a saúde do lar, produto de limpeza incluso, e o próprio canal já não se acanha em falar diretamente a essas mulheres. Nesse target, o Discovery Kids costuma liderar a audiência na TV paga.

Na esteira do hit canguru, ou mãe-filho, a Nickelodeon criou seu Nick Júnior e a Disney, o Playhouse Disney, destinado à mesma faixa etária do Discovery Kids. No Brasil, o Playhouse tem apenas uma faixa na programação do Disney Channel, mas bem perto daqui, na nossa vizinha Argentina, o título já tem espaço certo como canal próprio, com 24 horas de cardápio.

A partir de 1º de junho, o Playhouse Disney Channel entrará nos pacotes básicos da Cablevisión, Multicanal e Teledigital. Segundo a empresa, alcançará, assim, 3 milhões de assinantes portenhos.

E, claro, há as melhores intenções de repetir a dose no Brasil e dividir atenções com o concorrente, tão logo quanto permita o tal do line up das operadoras.