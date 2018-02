Final de Dez mandamentos não supera abertura do mar

Finada a novela Os Dez mandamentos, ou o que a Record chama de “1ª temporada de Os Dez Mandamentos“, temos a constatação de que a abertura do Mar Vermelho, episódio que mereceu o maior investimento de toda a produção, com alta aposta em efeitos especiais, foi também o pico do enredo desenvolvido por Vivian de Oliveira sobre a Bíblia.

O fechamento da primeira parte da novela, na noite desta segunda-feira, obteve bons índices, mas ficou aquém da audiência da abertura do mar e da média da Globo na Grande São Paulo, com placar de 22,5 (ante 23,8 da Globo). No Rio, houve empate de 26 X 26. Os dados correspondem à medição preliminar do Ibope e sofrem ligeira alteração com a soma dos números coletados via radiofrequência, na virada da noite.

A expectativa pelo último capítulo aqueceu também a audiência da reprise de O Rei Davi, cumprindo o objetivo da direção da Record em se esforçar para manter esse horário em alta até a volta de Moisés. Nesta segunda, Davi fez 17,8 pontos em São Paulo (ante 24,1 da Globo), e 20,2 no Rio (ante 27,7 da Globo).

Tanto no caso de Davi como no de Moisés, mesmo que representem o dobro do que a Record tinha antes da estreia da novela e da própria mudança de posição do Jornal da Record, os números são grande motivo de celebração da Globo. Para a TV dos Marinhos, é o momento de tentar efetivar a decolagem de A Regra do Jogo, boa novela de João Emanuel Carneiro, que, de tantos mistérios em seu primeiro mês no ar, acabou afastando um público com preguiça de pensar ou disposto a escapar da realidade que já o aflige nos telejornais.

Ficamos a ver Moisés descendo do Monte, com as tábuas dos Mandamentos ditados por Deus. As mensagens do Todo Poderoso eram proferidas por um áudio falso, ditado como se fosse um sound system digital, equalizada de modo perfeito para todos.

O desfecho desta temporada de Os Dez Mandamentos teve direito a extras, como se fosse um DVD, com depoimentos da autora, Vivian de Oliveira, do diretor, Alexandre Avancini, e de parte do elenco estelar da produção.

A ver as cenas dos próximos capítulos desse embate.