Fim de “Páginas da Vida” rende média de 53 pontos

Ao menos na novela, fez-se justiça.

O engomadinho que seduziu Ana Paula Arósio, e que sem ela nem saberia que tinha dois filhos, ficou sem a guarda das crianças.

Clara ficou com Helena

Francisco ficou com Alex

Renata Sorrah e Eva Wilma (participação especial no tribunal) nos convenceram de cada palavra.

Agora, vamos à vida real: a gravação de Helena, Alex e as crianças entre as árvores do Jardim Botânico reproduziu fielmente o final de “Por Amor”, outra novela de Manoel Carlos, com a mesma Regina Duarte no papel de Helena.

E a audiência reagiu ao ritmo arrastado que conduziu a novela: o último capítulo rendeu 53 pontos de média na Grande São Paulo, segundo os dados preliminares do ibope em tempo real. Entre o total de aparelhos ligados, 76% estavam sintonizados na Globo durante a novela – eis o que chamam de share.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os números representam uma baita platéia, mas são fraquinhos no referencial dos últimos capítulos de novelas do horário na Globo.

A ver os encerramentos das últimas tramas:

_ Belíssima: 60 de audiência e 80% de share

_ América: 66 de audiência e 82% de share

_ Senhora do Destino: 60 de audiência.