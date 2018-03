Fim de domingo é isso aí

Horário instável para a TV é bem esse que anuncia a ressaca da segunda-feira, pós-Fantástico.

A Globo aprovou seu novo seriado de humor, “Toma Lá, Dá Cá”, de Miguel Falabella, para as noites de domingo. O programa foi produzido para substituir o já desgastado “Sob Nova Direção” e, não mais que de repente, tomou o lugar de “A Diarista”. Marinete até que não vinha mal das pernas nas noites de terça, dava bom ibope, mas o sucesso da coadjuvante Solineusa de Dira Paes teria gerado lá uma crise de ciúmes no centro da faxina e a Globo resolveu interromper a carreira do seriado.

Enquanto o plim-plim não se define sobre as noites de domingo (o mais provável é que a sessão de filmes “Domingo Maior” seja antecipada), a RedeTV!, que já dava esse horário como vaga certa para sua versão de “Desperate Housewives”, agora balança. Não sabe se põe a série das “Donas de Casa” nas noites de domingo ou de quarta, dia de futebol na Globo e na Band e, portanto, apto a atrair a platéia feminina.

Quem preferir, como diria aquela campanha da MTV, pode também desligar a TV e ler um livro.