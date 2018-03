Filme sobre Paulo Gracindo enfim chega ao circuito Rio-SP

Dirigido pelo filho, Gracindo Jr., o longa-metragem sobre a vida de Paulo Gracindo finalmente chega ao circuito comercial de Rio e SP, em 1º de maio.

Bom à beça. Nem haveria como tirar da trajetória do protagonista um resultado ruim, mas Gracindo Júnior alinhavou todo o material à altura da biografia do pai, com muita pesquisa, muitos depoimentos e edição primorosa de grandes cenas, imagens de fazer a plateia chorar, pelo riso, pela dor ou por pura comoção.

Como aperitivo infalível, vale ir ao site do Bem-Amado prefeito de Sucupira, dono de grandes histórias:

http://www.paulogracindo.com.br