Filhos do Carnaval – parte 2

A O2 Filmes já tem todas as soluções acertadas em script para produzir uma segunda temporada da série “Filhos do Carnaval”, justificando a ausência do patriarca do enredo, vivido por Jece Valadão na primeira temporada.

Falta ainda um sinal verde, leia-se ajuste orçamentário, por parte do grupo HBO.

Dirigida por Cao Hamburger via O2, “Filhos do Carnaval” levou na noite de ontem o Grande Prêmio da Crítica da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Artes) na categoria de televisão.

E fez por merecer.

