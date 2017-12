Fernanda Montenegro repudia sugestão para beijar só no último capítulo

Presente no Academy International Day, promovido pela Academy of Arts & Television, evento que este ano tem a Globo como anfitriã, Fernanda Montenegro falou a duas jornalistas, incluindo esta signatária, sobre a resistência que encontrou ao beijo dado em Nathalia Timberg no primeiro capítulo de Babilônia, e ao arrefecimento da relação física entre as duas, que interpretam um par lésbico, na novela.

“O que eu acho mais estranhos são os nossos colegas libertários dizerem que tinha que beijar só no último capítulo. Eu acho isso uma resposta pior que a dos fundamentalistas religiosos. Um beijo de boca fechada, uma iluminação sombreada, pouco mais que um selinho, e dizer que tem que preparar o público pra beijar no último capítulo? Nós estamos fazendo isso há 40 anos! Não me espanta que os fundamentalistas digam isso, mas a nossa classe? Os nossos colegas? Que se anunciam como pessoas livres?”

A atriz, no entanto, defendeu que as pessoas digam o que pensam. “Estamos numa sociedade livre”. E diz que não tem qualquer informação sobre a possibilidade de Tereza e Estela voltarem a se beijar na novela das 9. “Aí eu estaria me adiantando aos fatos, realmente não sei”.

Ao ouvir sua posição, o dramaturgo Silvio de Abreu, agora chefe do núcleo de novelas na emissora, contemporizou: “É que todo mundo tem teorias.” Questionado se não falta contato físico às duas personagens na novela das 9, Abreu disse: “Mas elas falam ‘eu te amo’ uma pra outra. Só não se beijam.”