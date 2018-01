Fabrizio Fasano e Carolina Fiorentino no ‘Bake Off Brasil’

O SBT anuncia a presença da confeiteira Carolina Fiorentino e do empresário Fabrizio Fasano Jr. no júri do ‘The Bake Off Brasil – Mão na Massa, programa que ganha versão aqui a partir de julho, com apresentação de Ticiana Villas Boas.

Foto: Lourival Ribeiro/Divulgação

O formato é da BBC Worldwide e é conhecido lá fora como The Great Bake Off, com versões em mais de 20 países. A ideia é encontrar o melhor confeiteiro amador do País. A produção será da Cygnus Media, com direção geral de Adriana Cechetti.

Reality de gastronomia é gênero que continua em alta na TV – aberta ou paga, com vida longa até que o público se esgote, se é que vai se esgotar.