Fábio Porchat na Record: ‘Se não der certo, faço como o Datena, pago multa e vou embora’

Fábio Porchat já chegou abalando as estruturas da Record.

Não perdoou nem o vice-presidente da Record, Marcelo Silva, no evento que o apresentou como novo contratado da emissora, nesta segunda-feira. Quando Silva, no palco, disse que a emissora vai produzir uma novela sobre a vida após a morte e comentou já ter visto ‘Ghost’ ‘umas dez vezes’, dirigiu-se ao humorista, que a essa altura já estava na plateia, e falou: ‘Se bobear, viu Porchat, sei todas as falas’. Ao que Porchat respondeu: ‘Eu tô vendo daqui que você tem alguma coisa de Whoopi Goldberg’. Silva riu e pediu: ‘Tira o microfone dele’. ‘Agora não tira mais’, respondeu Porchat, rápido na piada.

Porchat fez piada com a ausência de Britto Júnior da programação, e Silva logo foi avisando aos presentes que o texto não era da Record, mas dele, Porchat. “Perdoe por isso, viu, Britto?”, disse Silva. “Ih, ele tem que perdoar por muitas coisas”, emendou Porchat.

O humorista fez sua primeira aparição no evento por meio de um vídeo que invadiu o telão e parecia coisa de hacker, com voz distorcida. Fez várias exigências, como a presença do Pica-Pau na novela Os Dez Mandamentos e a presença de Marcelo Rezende na banheira do Gugu.

Ao ser revelado no vídeo, logo apareceu fisicamente no centro do estúdio e agradeceu a todos pelo novo acordo, “uma novela bíblica”, disse ele. “Se não der certo, faço como o Datena: pago uma multa milionária e vou embora”.

Marcos Mion cumprimentou o novo colega de emissora: “Dói um pouco no começo, mas você vai gostar”, brincou.

Todo mundo riu, foi ótimo e coisa e tal. Resta saber se a Record terá humor para suportar tanta liberdade de expressão.

Porchat não comentou o que fará na emissora, ainda. Um talk show vem sendo formatado para ele, para estrear após a Olimpíada, em setembro. A Record quer imprimir esse hábito no seu público antes que Jô saia de cena. Como a Globo já anunciou, este será o último ano do Programa do Jô.