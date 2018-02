A Record anunciará em instantes a saída de Fabiana Scaranzi do Domingo Espetacular.

Ela não renovou contrato com a emissora e será substituída por Talita Oliveira, que fazia par com Heródoto Barbeiro na Record News.

Anos atrás, e as buscas no Google não nos deixam esquecer, Thalita já foi candidata à vaga de “Loira do Tchan”.

A troca vale a partir deste domingo, na parceria com Paulo Henrique Amorim.