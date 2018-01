Extintor de incêndio dá pinta em cenário bíblico

Vazou a imagem de um extintor de incêndio em pleno cenário biblico de Dez Mandamentos, a novela que tem atraído milhões de telespectadores a mudar de canal para a Record na hora do Jornal Nacional.

Publicada no Facebook, no perfil de Arnaldo Kogut, a imagem suscitou as melhores piadas sobre o assunto.

“Por favor, o extintor está ali com um único objetivo: usar, se necessário, contra os ataques da concorrência. Afinal, eles estão queimando os indices de audiência da líder….” (Luís Mir)

“Não seja intrigante. Era a civilização mais avançada época, extintor era fichinha para eles. Coitado dos egípcios, vestidos como hebreus e com decoração hindu. Ramsés está chutando o sarcófago.” (idem)