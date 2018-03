Ex-VJs da MTV fazem despedida em grande estilo

Marina e Patty de Jesus: encontro de gerações

Diretor de programação da MTV Brasil (sim, aquela que ainda está no ar e que a gente conhece), Zico Góes vem se fartando com um elenco de fazer inveja a qualquer canal.

Todos os VJs que fizeram a história do canal vêm sendo convidados para reviver seus dias de MTV no My MTV, em série que entra no ar dia 19 de agosto e vai até os últimos dias da emissora, ao fim de setembro.

Em outubro, a partir do dia 1º, o canal passa a ser uma nova MTV, administrada pela Viacom, dona da marca no mundo todo, e nenhum programa que está no ar restará na grade.

Aí estão Marina Person, a VJ que passou mais tempo na casa, Sarah e Marco Bianchi. No Facebook, Zico postou ainda sua foto com Marcos Mion, que também já gravou.

A lista de convidados inclui Zeca Camargo, Astrid Fontenelle, João Gordo, Cazé, Soninha, Carla Lamarca, Didi Wagner, Funéra, André Vasco, Sabrina, Edgard, Keyla e Kenia, Babi, Jairo Bouer, Felipe Solari, Dani Cicarelli, Sarah, Ellen Jabour, Marcelo Adnet, Dani Calabresa e Tatá Werneck. Também serão convidados Márcio Garcia, Maria Paula, Adriane Galisteu e Mari Moon.