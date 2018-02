Ex-diretor da MTV assume Conteúdo da FOX

Ex-Diretor de Programação da MTV Brasil, Zico Goes, como anunciou a coluna desta signatária nas páginas impressas do Estadão ainda ontem, vai para a FOX

Mas o destino, diferentemente do que circulou pelo mercado televisivo, não é a vaga de Paulo Franco, ex-Vice-presidente de programação, e sim a de Marcello Braga, na direção de Conteúdo dos canais do grupo.

Franco segue para a Record, na superintendência artística de programação, e Braga, para a Endemol Brasil, na cadeira de Juliana Algañaraz, que passará a comandar os negócios do Porta dos Fundos no Brasil e no exterior.