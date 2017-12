Eurochannel, para ver antes que acabe

Aproveite pra ver o Eurochannel antes que o canal dê cabo de sua carreira no Brasi, graças à grande sensibilidade das operadoras.

A Sky, mais interessada em tecnologia que em conteúdo, acredita que a TV5 substitui plenamente o Eurochannel.

É ou não indício de absoluta falta de conhecimento sobre o perfil de cada canal? A TV5, para início de conversa, é um canal francófono, feito, em grande parcela, por programação canadense. Vá lá, franceses também estão em cena, mas, ora pois, Eurochannel, como sugere o próprio nome, não é feita só de França.

Amanhã mesmo há uma atração que já não cabe no perfil da TV 5, veja só, os italianos também fazem parte da Europa, que coisa!. E Ennio Moricone dará o ar da graça em um concerto exclusivo, a reger algumas de suas 400 trilhas sonoras compostas para alguns dos maiores clássicos do cinema. Daí, caro leitor, é bom que você, se for assinante da Sky, aproveite as últimas horas da emissora, que deixará os pacotes da Sky na primeira hora de 2010.

Romando nascido em 1928, Morricone estudou com o cineasta Sergio Leone, com quem viria a estabelecer a grande parceria, a começar pelo filme Por Um Punhado de Dólares (Per un pugno di dollari, 1964). Outros méritos do grande maestro: Três Homens e um Conflito (The Good, The Bad and the Ugly, 1966), Era uma Vez no Oeste (C’era una Volta il West, 1968), Era uma Vez na América (Once Upon a Time in America, 1982), A Missão (The Mission, 1986), Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso, 1988), Os Intocáveis (The Untouchables, 1987) e A Lenda do Pianista do Mar (The Legend of 1900, 1998).

O convite para o concerto em questão, gravado em 2004, veio da Filarmônica de Munique. Na edição do show para a tela, as mais de 20 trilhas executadas no palco são intercaladas com imagens dos respectivos filmes

Eurocinema: Morricone Conduz Morricone

Estreia dia 20/12 (domingo), às 20h

No Eurochannel: aproveite antes que acabe.