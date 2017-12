Estrangeiros apitam esporte na TV latino-americana; SporTV é exceção

Grandes grupos internacionais dominam os canais esportivos nos principais países da América Latina. Apenas no Brasil e no Chile, o líder entre os canais esportivos é nacional, sendo que no Chile, o CDF Premium (Canal Del Fútbol) pertence à federação esportiva do país (a CBF de lá), e não a um grupo de mídia, como é o caso do SporTV (Globosat/Grupo Globo), líder no segmento aqui.W-4>

No mais, Argentina (Fox Sports, do grupo Fox e 21st Century Fox), Colômbia (ESPN +), Peru (Cable Magico Desportes, da Telefonica), México (Fox Sports) e América Central (Fox Sports) concentram em canais de grupos estrangeiros sua maior plateia esportiva na TV paga. Apenas o Brasil (SporTV) e a Colômbia (ESPN +) têm um canal esportivo entre os dez mais vistos na TV paga local, sendo que o brasileiro ocupa o melhor posto entre seus similares, no 6º lugar do ranking do País.

A coluna teve acesso a um levantamento exclusivo que atesta a distância entre o faturamento dos grupos a que pertencem esses canais. No Brasil, o SporTV (R$ 16,2 bilhões de receitas do Grupo Globo em 2014) disputa a bola com três grupos gigantes – 21st Century Fox/News Corp., ABC Disney, Time Warner (que adquiriu o Esporte Interativo, dono exclusivo da próxima rodada da Liga dos Campeões), que somam, juntos, R$ 387,6 bilhões no fechamento de 2014. O Sports +, da Sky (R$ 106 bilhões), caiu fora, já que a lei veta que operadoras programem canais aqui. A menor fatia do líder está no Chile, até pelo fato de o CDF não ser de conglomerado algum, com R$ 166,4 milhões faturados em 2014.

Telona. Francisco Cuoco faz uma pausa da TV para testemunhar a pré-estreia do filme Real Beleza, de Jorge Furtado, no Cine Ceará – Festival Ibero-americano de cinema, onde concorre ao Troféu Mucuripe, neste sábado. No longa, ele faz par com Adriana Esteves

A TV Brasil estará na Virada Cultural no sábado, às 22h: o filme O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, será exibido na TV e ao ar livre, simultaneamente, em plena Rua do Ouvidor, com trilha executada ao vivo por Roberto Luna.

O ex-casseta Cláudio Manoel assina a redação final do Tomara Que Fique, novo humorístico da Globo para as noites de domingo, baseado em improviso. Entre os convidados a ajudarem os grupos que duelarão em cena, já estão certos nomes como Os Barbichas, Parlapatões, Comédia em Pé e Teatro do Nada.

…Tomara Que Fique tem criação original assinada por Boninho e estreia em julho, após o Fantástico

