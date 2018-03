ESPN também vai transmitir a próxima Copa do Mundo

Além de ter presença certa na Globo, Bandeirantes e SporTV, a transmissão da Copa da África do Sul também está garantida pela tela da ESPN Brasil. O acordo foi hoje oficialmente confirmado pela FIFA.

Uhú, salve a diversidade.

Resultado natural do andar da carruagem, a cobertura promete conteúdo específico para internet e celular.

Serão 64 jogos entre 11 de junho e 11 de julho de 2010. Segundo a publicação online da revista Pay TV, o grupo ESPN adquiriu os direitos para transmissão em três canais. Explica-se: além de ESPN e ESPN Brasil, o grupo negociará uma terceira sintonia com as operadoras, a valer só para a temporada do evento.