Endemol investe 30 milhões de euros em novo canal na web

Popularmente conhecida no mundo como a dona do formato do Big Brother, a Endemol está investindo 30 milhões de Euros em um canal na internet, a Endemol Beyond, que irá operar em vários países e mercados, com promessa de boa participação do Brasil no bolo.

Muito dinheiro? Isso é só pra começar. A ideia é investir em produções originais de qualidade, com prioridade para as empresas que já são parceiras da marca – aqui a Endemol tem negócios com YouTube, SBT e Record. A aliança com a Globo já é fruto de uma outra empresa, a Globo Endemol. O futuro endereço entrará no ar no primeiro semestre de 2014 e também prevê produções de terceiros.