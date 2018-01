Encontros e desencontros nas agendas dos candidatos

A TV Cultura informa que foi obra de sorteio a definição de que Lula falará ao “Roda Viva” antes de Alckmin.

Acontece que a ordem dos fatores deveria se consumar nos dias 9 (ontem) e 16 de outubro. Lula pediu adiamento de sua data e foi parar no dia 16. A entrevista será gravada em Brasília, como sempre se deu com os presidentes que participam do programa.

Alckmin ficará para o dia 23, mantendo a vantagem de falar por último e de rebater, portanto, o que o adversário lá disser uma semana antes.

O caso é que 23 de outubro era data já agendada e de martelo batido com a Record para o debate a ser promovido pela emissora.

Agora fica o impasse: o candidato do PSDB pode gravar também o seu “Roda Viva”, mas como bancar sua exibição no mesmo horário do debate?