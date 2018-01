Eleições no Casseta & Planeta

Esquete da última edição do programa “Casseta & Planeta” (feito por nativos de um Estado onde Lula foi mais votado que Alckmin), na Rede Globo, exibiu uma caricatura de caipira como o sujeito que não sabe de nada e está mal informado sobre os “escândalos do governo”. Tratava-se do cidadão que havia votado pela reeleição.

“Você nunca ouviu falar em Freud”, provocava o personagem-repórter. E o personagem-eleitor respondia-lhe: “quem?”

E, como acrescentou a blogueira Liliana, abaixo, reproduzo aqui no post o desfecho da piada:

O caipira respondia que só sabia quem era Sigmund Freud, o pai da psicanálise. “Inclusive justificou sua ignorância por serem Lacanianos.”

(alterado às 14h31)