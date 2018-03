Eleição indefinida no Conselho da Cultura

Foto: Renata Jubran/AE

Houve eleição para a presidência do COnselho da Fundação Padre Anchieta, hoje.

Ou melhor, deveria haver eleição, mas ninguém foi eleito.

Os votos se dividiram irmamente entre Jorge da Cunha Lima (foto), que já foi presidente da Fundação Padre Anchieta, e Belisário dos Santos Jr., em 21 a 21.

Aposta de uns e outros para a ocasião, Marcos Mendonça ficou de fora.

Diante do empate, nova eleição foi agendada para o dia 15 de maio. Para se chegar a um novo nome para o cargo, espera-se o comparecimento de mais membros do conselho. Eles são em 47 no total – hoje faltaram 5.