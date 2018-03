Edir Macedo recebe Silvio Santos no Templo de Salomão

Confortável com a condição de quem vence a Record no Ibope há seis meses, no Rio e em São Paulo, com o Programa Silvio Santos, Senor Abravanel apareceu ao vivo, na manhã desta segunda, no Templo de Salomão.

Foi visitar a grande obra de Edir Macedo, que está completando um ano, e, como visita vip, foi recebido pelo líder da Igreja Universal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cristiane Cardoso, filha do bispo, publicou foto do encontro no Instagram. Silvio estava acompanhado por Íris Abravanel e Macedo, de sua mulher, Esther Bezerra.

Fazia 17 anos que os dois não se encontravam. A visita foi devidamente registrada pela Record para reportagem especial no Domingo Espetacular. Adriana Araújo foi especialmente escalada para a ocasião, com direito a entrevista de Silvio. Como o programa vai ao ar no mesmo horário do programa dele, no SBT, Silvio promove uma autofagia, ao concorrer consigo mesmo no próximo fim de semana.

No Programa Silvio Santos da véspera da visita, aliás, o apresentador recebeu o bispo Marcelo Crivella, importante líder político da igreja de Macedo. No palco do SBT, ele cantou hino em tributo aos 38 anos da fundação da Igreja Universal. Segundo Crivella, a Universal tem 7 mil templos no Brasil e outros 7 mil espalhados pelo mundo.

A reaproximação do dono do SBT com o dono da Record conta, de alguma forma, com o incentivo da família de Senor Abravanel – embora ele próprio seja judeu, a mulher e as filhas são evangélicas praticantes.

E se Edir Macedo conseguiu comprar a Record, não custa lembrar, a aquisição começou pelas mãos de Silvio Santos, que em 1990 vendeu ao bispo os 50% que lhe cabiam na sociedade com a família Machado de Carvalho.