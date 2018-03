Ecos da Fazenda

Tenho me ligado À Fazenda, da Record, como não me liguei no último Big Brother.

Azar meu, eu sei, mas o comportamento de gente alterada é uma praga que pega. Vi aquele Théo Becker, aquela Babi, e fui ficando.

A Babi discute a relação o tempo todo, até com as paredes. Quando o cara vai falar alguma coisa, aí ela diz que não pediu pra conversar.

Verdade: ela faz monólogo, não tem conversa.

E adora falar em terceira pessoa ao se defender do indefensável argumento de que estaria só representando: “você não conhece a Ana Bárbara Xavier, você conhece a Babi”. Fala sério, vai? E quem é que se justifica entre quatro paredes buscando argumentos “no Brasil”? “O Brasil sabe” isso, “o Brasil sabe” aquilo.

Faz como o 02, Babi: pede pra sair.

E aquele Theo Becker passou do ponto. Gente descontrolada faz a audiência dos realities, óbvio que ele é uma boa para fomentar a bisbilhotice do público. Mas isso só funciona até o limite suportável para o grupo que convive com o cara. Do jeito que vai, essa roça logo desanda.

E viva o Dado, em momento zén, tô amando.

E vaias para a saída do Alexandre Frota do backstage. O cara é bom de estratégias, fez fama na Casa dos Artistas 1, o melhor programa do gênero realizado até hoje no Brasil, e participou da vesão da Fazenda em Portugal. Frota conhece o jogo e faz falta em Itu.