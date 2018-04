E quem disse que mocinho derruba ibope?

Finalmente o bom samaritano Daniel Bastos descobriu no capítulo de ontem que sua Paula não era Paula, mas sim Taís, a gêmea má. Alessandra Negrini lhe deu todas as pistas no sotaque carioquês, com “esses” e “erres” chiados nunca antes ouvidos nas falas da gêmea boa, mas Daniel, moço de fé, só se deu conta da troca surreal ao ser alertado pela enfermeira da clínica onde está a verdadeira Paula.

Tá confuso? É novela, vá lá, mas sabe que a vida real tem nos apresentado personagens tão nefastos que já nem acho os vilões de novela tão maus assim?

Devo relatar que gritos de uhú ecoaram pela redação quando Fabinho, o Assunção, se convenceu da troca das gêmeas. A torcida pró-mocinhos se consumou nos números do Ibope – o capítulo de ontem de “Paraíso Tropical” bateu nos 50 pontos de média, 7 a mais que o patamar dos últimos dias.

Abaixo, o reencontro do casal água-com-açúcar, cena do capítulo que vai ao ar hoje e prenúncio do triunfo do bem. Na ficção, bem dito.