É a sucessão estadual na fita

A Bandeirantes não se avexa com a timidez que se abateu sobre a Record de encarar debates eleitorais com possíveis cadeiras vazias.

A ordem da casa é: quem quiser que apareça.

Para 28 de agosto, segunda-feira agora, data agendada para o debate entre os candidatos a governos estaduais, a Band confirma o evento nas seguintes praças:

_ Rio Grande do Sul (Band Porto Alegre): 22h

_ Santa Catarina (TVBV): 22 horas

_ Paraná (Band Curitiba): 22 horas

_ Rio de Janeiro (Band Rio): 22 horas

_ Minas Gerais (Band Minas): 22 horas

_ Espírito Santo (TV Capixaba): 22 horas

_ Bahia (Band Bahia): 22 horas

_ Amapá (TV Macapá): 22 horas

_ Pará (TV RBA): 20 horas

_ Tocantins (TV Girassol: AINDA INDEFINIDO

_ Mato Grosso (Band Cuiabá): 22 horas

_ Mato Grosso do Sul (TV Guanandi): 21h50

Isso, claro, além de São Paulo, que tem como palco o tradicional estúdio do Canal 13 no Morumbi, com mediação de Fernando Vieira de Mello.