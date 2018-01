Drica Moraes volta em novela das 11

Afastada de “Império” no meio da novela para se cercar dos devidos cuidados com sua saúde, Drica Moraes volta à cena em “Verdades Secretas”, próxima novela das 11 da Globo, de Walcyr Carrasco.

Pela primeira vez desde que a Globo abriu essa faixa para folhetins menores, de até 70 capítulos, o título escolhido não será uma releitura de antigos sucessos, mas sim um enredo inédito, sobre o universo das garotas de programa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O autor sofreu uma baixa no seu elenco, com a saída de Débora Secco, em razão da gravidez da atriz. A segunda opção para o papel, Débora Falabella, nem chegou a ver o personagem – pediu à Globo uma pausa para cuidar da saúde do pai, que está doente. O papel agora é de Drica, por mais esquizofrênico que possa parecer a ideia de que Débgora Secco e Drica Moraes pudessem ser a mesma pessoa, digo, a mesma personagem.

“Estou muito feliz! Drica Moraes fará Verdades Secretas! É uma das grandes atrizes brasileiras! Mas também está no meu coração! Drica fez minha inesquecível vila Violante em Xica da Silva na TV Manchete! Na Globo fez três novelas comigo, sempre desejei tê-la de novo em todos meus elencos! Eu te amo Drica!!!!”