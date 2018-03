Doping tira Anderson Silva de reality da Globo

A Globo e o UFC acabaram de anunciar a saída de Anderson Silva da 4ª edição do ‘The Ultimate Fighter Brasil’. Ele era um dos técnicos da vez, em duelo com Maurício Shogun. Em seu lugar, entrou Rodrigo Minotauro.

Oficialmente, alegam que Anderson poderá assim se dedicar à sua defesa na acusação de doping revelada na última semana.

Extraoficialmente, a grande pressão de patrocinadores pela presença do lutador no programa, antes do doping, pode ser apontada agora como responsável também por sua saída, em função do contexto atual.

Assim reza o texto distribuído pelo UFC:

“A Comissão Atlética do Estado de Nevada, que regulamenta todas as lutas do The Ultimate Fighter filmadas em Las Vegas, solicitou que Anderson Silva encerasse sua participação na edição como resultado da suspensão temporária que recebeu, após o resultado do exame pré luta do UFC® 183, realizado em 9 de janeiro de 2015.

O UFC e a Globo, emissora que transmite o reality show no Brasil, respeitam a decisão da Comissão e entendem que isto permitirá Anderson focar sua atenção na atual situação. Anderson Silva tem sido um atleta excepcional, um campeão, verdadeiro embaixador do esporte, e o UFC continuará apoiando o lutador durante todo o processo legal.”

Gravado em Las Vegas em uma casa, o programa já tem seus 16 lutadores definidos e divididos entre os times de Minotauro e Shogun. Anderson já havia começado a gravar, na última segunda, e as cenas com ele serão agora descartadas.

Segundo a Globo, cerca de 600 lutadores se inscreveram na primeira etapa seletiva do ‘The Ultimate Fighter Brasil 4’, que aconteceu no final de outubro no Rio de Janeiro, nos pesos galos (até 61kg) e pesos leves (até 70kg). Foram selecionados 32 candidatos, que viajaram a Las Vegas para disputar as 16 vagas no reality show.

O programa tem estreia prevista para abril, nas noites de domingo.