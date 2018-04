Donas de Casa valem o investimento

O.K., por mais falsa que nos pareça a versão nacional das “Donas de Casa Desesperadas” da RedeTV!, convenhamos, 5 pontos de média na emissora, na faixa das 11 da noite, não é resultado pífio.

O que parece clonagem mal feita da versão original não chega a ofender, principalmente a considerar como exemplo paralelo de clonagem aquelas novelas de texto mexicano produzidas pelo SBT. Afinal, a produção matriz, no caso de “Desperate”, é bem-feitinha e o texto é interessante, ao contrário da matriz mexicana do SBT. Logo, a cópia, havendo qualidade original, tende a ser superior, né não?

Já sei que uns e outros hão de dizer que eu implico com o SBT… Não implico, mas as mexicanas eram só o que me restavam como paralelo para as Donas de Casa. Aliás, melhor que Silvio produza uma novelinha, nem que seja made in Mexico, do que nada.

E pra quem perdeu a estréia das “Donas de Casa” da RedeTV!, amanhã tem reprise, logo após o “Pânico”.