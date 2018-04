Domingo Legal ressuscita

Há meses e meses em silêncio absoluto sobre suas performances no ibope, o “Domingo Legal” de Gugu Liberato se manifestou hoje por meio de e-mails aos correios de quem se ocupa desse ofício, pobre de nós, que é abordar a televisão do lado de cá da tela.

Diz o e-mail, que não é procedente do SBT:

“O programa ‘Domingo Legal’,sob o comando de Augusto Liberato, o Gugu, deixou o SBT por 13 minutos na liderança no Ibope na tarde de domingo (05/08). Das 17h59 às 18h12, o programa ficou com 16 pontos e 29,07% de share. No mesmo horário, a segunda emissora colocada marcou 15 pontos de média , empatando com a sua concorrente. O período cheio de sua exibição ,das 16h40 às 20h53,Gugu conquistou 15 pontos. No mesmo período, a primeira emissora colocada marcou 18 pontos, e a terceira emissora colocada ficou com 13 pontos.

VALE RESSALTAR que das 17h01 às 18h26 ,período em que o programa concorreu com a estréia de Tom Cavalcante, registrou 15 pontos, a Record 13 pontos Globo 19 pontos.”

Atenção: o texto entre aspas é reprodução fiel do e-mail e nada me cabe em sua autoria.

A recordar: para quem duelava com a Globo por 3 horas contínuas até quatro anos atrás, o rufar de tambores sobre 13 minutos é humilhante. O caso é que Gugu tem amargado longa batalha por audiência desde a farsa PCC montada pelo programa em setembro de 2003.