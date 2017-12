Doente, Drica Moraes será substituída por Marjorie Estiano em ‘Império’

A Globo recorreu a uma alternativa digna de folhetim mexicano para sanar a ausência de Drica Moraes do set de Império, sua principal novela. Diagnosticada com labirintite, a atriz se ausentou por alguns dias das gravações. Mas Cora, personagem da atriz e grande vilã do enredo, é figura essencial para a história de Aguinaldo Silva, que já contava com seu retorno, quando foi informado de que Drica agora ficará novamente de molho, para cuidar de uma faringite.

(foto de Sérgio Zalis/Divulgação)

Aguinaldo Silva e Rogério Gomes, o Papinha, diretor-geral, pediram então socorro a Marjorie Estiano, que foi Cora no início da história e pode muito bem reassumir seu posto agora. Deu-se ao caso a seguinte solução: após um tempo de sumiço, a megera volta contando a todos que se submeteu a uma plástica. Os personagens de Império prometem traduzir o choque do telespectador, e ela sofrerá para provar a todos que é de fato quem diz ser.

As duas atrizes são excelentes, claro, e a transformação de Marjorie em Drica só não foi mais feliz que a de Chay Suede em Alex Nero, mas foi coisa bem resolvida (diferentemente de Vanessa Giácomo, que jamais ficará parecida com Malu Galli, como a novela nos tentou fazer crer). Agora, Marjorie terá de voltar ao papel pegando os cacoetes, suspiros, ritmo e, principalmente, o sotaque de Cora, do ponto onde Drica o deixou. Uma atriz, afinal, pende para o S de São Paulo, enquanto a outra arranha de leve o chiado carioca.

As primeiras cenas de Marjorie, convocada às pressas para salvar o barco, vão ao ar amanhã, quando ela pensa que poderá realizar o grande sonho de sua vida: ter José Alfredo nos braços. E ele será o primeiro a expressar o susto do público, ao dar de cara com a vilã repaginada.