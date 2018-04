Doação de órgãos, sempre é dia de

Atendendo a pedidos, posto aqui recado do Ministério da Saúde sobre Doação de Órgãos.

E o que isso tem a ver com os assuntos tratados cá neste blog? Tudo.

Para quem gosta de apedrejar o sucesso que as novelas fazem neste país, lembro que a fila de doação de coração zerou à época do folhetim “De Corpo e Alma” (Glória Perez, 1992) e que também “Laços de Família”, by Manoel Carlos, teve efeito superior a qualquer campanha institucional nessa mesma causa de doação de órgãos.

Abaixo, o pedido do MS e a bandeira do dia, digo, de todo dia:

Apesar do crescimento dos transplantes no último semestre de 2009, o Brasil ainda precisa aumentar a quantidade de doadores de órgãos e tecidos. Hoje, cerca de 65.000 pessoas estão entre a vida e a morte aguardando, em longas filas, um doador.

Em prol do aumento do número de doadores, o Ministério da Saúde convida você a fazer parte de uma blogagem coletiva a ser realizada no dia 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Nessa data, diversos blogueiros irão postar, ao mesmo tempo, alguma mensagem de incentivo à doação de órgãos.

Propomos também que você incentive os internautas a usarem uma peça de roupa verde, em apoio à causa.

Contamos com o seu apoio!

Simples gestos são capazes de ajudar a salvar muitas vidas.

Mais informações sobre doação de órgãos e tecidos: (http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=124&CO_NOTICIA=10592).