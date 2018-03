Disney atropela Cartoon em outubro

A Disney manda avisar que liderou a audiência da TV paga em outubro, entre o público de 4 a 17 anos.

Até bem pouco tempo, esse posto era barbada para o Cartoon.

Agora, com a Disney em todos os pacotes de TV paga, a concorrência se apresenta, e repleta daquele gênero “High School Musical”, “Hanna Montana”, “Jonas Brothers” e afins.

Os dados são do Ibope, que mede a audiência de canais pagos apenas no eixo Rio-São Paulo. O gosto aí denunciado não é, portanto, necessariamente o do resto do País.