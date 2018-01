Direitos Humanos x BBB

Leio agora no site www.sampi.com.br que “o deputado federal Luiz Couto (PT da Paraíba) afirmou hoje no Plenário da Câmara dos Deputados que a Comissão de Direitos Humanos da Casa vai questionar a Rede Globo sobre o tratamento desumano ‘ao vivo e em cores’ a que foram submetidos os participantes do BBB.”

A indignação do parlamentar diz respeito a uma prova que deixou os BBBs enjaulados por horas a fio. Verdade que todos receberam tratamento médico após o fim da resistência, mas…