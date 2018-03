Dilma fala às loiras

RENATO ROCHA MIRANDA/DIVULGAÇÃO

Hebe foi a Brasília na semana passada para ter com a presidente uma entrevista a ser exibida no seu programa de estreia na RedeTV!

Coincidência ou não, Ana Maria Braga negociou, e obteve êxito, a ida de Dilma aos estúdios da Globo, no Rio.

A presidente lá esteve pela manhã de hoje. Chegou de helicóptero, ali pelas 11h20, conheceu os jardins do cenário do programa, tomou café com a apresentadora, ouviu perguntas do povo, da ex-candidata à presidência Marina Silva (PV) e, claro, foi para o fogão. Menu? Omelete.

Visitante e anfitriã conversaram também sobre o heroísmo de enfrentar um câncer, assunto comum às duas e também comum entre Dilma e Hebe, que igualmente falou sobre a doença com Dilma em sua gravação.

Dilma agora é pop.