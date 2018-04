Diana Bouth narra sua paixão pelo Verdão

A bela Diana Bouth declara seu amor ao Palmeiras no Marca do Gol que os canais PFC (o pay-per-view Premier Futebol Club) e PFC Internacional exibem hoje, às 22 horas.

A apresentadora do SporTV conta que ainda muito jovem, mas já ligada em moda, encantou-se pelos meiões do time. Coisa mais inusitada, reparar em meião de jogador de futebol, né não? Diana relembra a final do Paulista de 93, quando o Palmeiras goleou o Corinthians e cita que, à época tinha um namorado corintiano.

É, ninguém está livre disso.