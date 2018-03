Desperate Housewives chega ao 100º episódio

Vai ao ar nesta quarta, na Sony, o 100º capítulo de “Desperate Housewives”. No embalo da efeméride, a série promove a volta de Steven Culp, como Rex Van de Kamp.

Vamos à sinopse de “The Best Thing that Ever Could Have Happened”, o episódio da vez: Tudo começa quando um faz-tudo da vizinhança, Eli Scruggs, morre, e as moradoras de Wisteria Lane percebem o quanto ele afetou suas vidas. Gaby relembra como Eli a ajudou a fazer novos amigos quando ela chegou a Wisteria Lane. Lynette relembra como ele a ajudou quando ela estava sobrecarregada e negligenciava Penny. Susan pensa em todos os momentos em que ele esteva presente como um ombro amigo a cada vez que um homem saía de sua vida. Edie olha para trás e pensa na amizade especial que tinha com ele. Bree pensa no pequeno gesto que ele fez em certa ocasião e que a ajudou a chegar onde chegou.

No ar às 22 horas.