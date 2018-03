Decisão judicial tira crianças do ar no SBT

Emissora aberta que mais horas dedica ao público infantil, o SBT foi surpreendido ontem com uma decisão judicial que impediu a presença dos apresentadores do programa matinal Bom Dia & Cia., Matheus Ueta e Ana Júlia, no ar, a partir de hoje.

Filha número 2 de Silvio Santos, Silvia Abravanel, responsável pela área na casa, voltou então para a frente das câmeras para, ela mesma, apresentar o programa, hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A decisão, informou o colunista do UOL Maurício Stycer, veio de Flávio Bretas Soares, juiz da Infância e Juventude do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o mesmo magistrado que impediu esta semana a participação de dois atores-mirins no espetáculo Memórias de um Gigolô‘, de Miguel Falabella, que estreou em São Paulo.

Em sua página no Facebook, Silvia Abravanel informou que estaria no programa hoje, em post publicado na noite dessa terça:

“Meus amores boa noite … Tenho uma notícia pra dar pra vcs … Amanhã quem estará apresentando o @bomdiaecia sou eu, devido a um impedimento da justiça com nossos pequeninos Mateus e Anna Julia…. Más tenho certeza que logo essa situação se resolverá e eles estarão de volta … Que os anjos estejam comigo e claro VOCÊS também… Até amanhã as 9:00!! Bjssss”

Hoje, agradeceu a colaboração de todos pelo mesmo FB, enquanto pedia audiência no ar.

O blog aguarda um posicionamento do SBT sobre o caso, mas já sabe que a emissora está recorrendo da decisão, munida de informações sobre toda a estrutura de que dispõe para abrigar crianças em sua folha de pagamentos, como a presença permanente de psicóloga e nutricionista na sede do canal, na rodovia Anhanguera. A rede também assegura respeitar o horário de escola dos pequenos e a carga horária de trabalho.

Além do Bom Dia & Cia. o SBT produz novelas infantis, como Chiquititas, ainda no ar, e Cúmplices de um Resgate, já em gravação para substituir Chiquititas.