Debate entre presidenciáveis supera ‘Fazenda’ da Record

Os candidatos a governo estatual não tiveram fôlego para tanto, mas os presidenciáveis bateram A Fazenda, o reality show da Record, no Ibope, agora há pouco.

Com Dilma, Serra, Marina e Plínio, a Globo obteve 23 pontos percentuais de audiência em São Paulo e 26 pontos no Rio, ou seja, 1,28 milhão de domicílios com TV na Grande São Paulo, e 962 mil domicílios com TV na Grande Rio.

A Fazenda rendeu 14 pontos em São Paulo e a mesma média no Rio.

Todos os números correpondem a prévia de audiência aferida pelo Ibope em tempo real em cada uma das praças. Nos números consolidados, calculados só para o dia seguinte, é possível que a audiência oscile 1 ponto para baixo ou para cima entre os dados cá anunciados.