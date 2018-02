Debate da Record foi o de melhor audiência até aqui

Foram 9 pontos de média, 12 no primeiro bloco, com quarto lugar no ranking das emissoras mais vistas em São Paulo.

Verdade. O debate entre presidienciáveis que a Record exibiu ontem perdeu da Globo, o que é praxe para a Record, mas também do SBT e da RedeTV!

De todo modo, o encontro entre Dilma, Serra, Marina e Plínio foi, na noite de ontem, o que registrou melhor audiência até aqui. Na RedeTV!, domingo passado, o Ibope respondeu com 3 pontos, o mesmo atribuído ao encontro entre os quatro em questão na Bandeirantes.

Mesmo perdendo audiência no horário, a Record conseguiu, com o menu pouco palatável, três vezes mais audiência que as demais.

Na quinta, a Globo terá sua versão, com ancoragem do William Bonner.

É certo que o Ibope não será o mesmo normalmente cativado pela simpática Grande Família, que soma lá seus 25 pontos e está entre as maiores audiências da casa (até um ano atrás, a Globo superava os 30 com A Grande Família, que coisa, não?). Com o debate desta quinta, a Globo há de superar os 9 pontos da Record, e, ficando em 20, olhe lá, estará de bom tamanho.

Adoro assistir debates em seus mínimos detalhes, mas não posso discordar de que eles estão chatonildamente frios hoje. Saudades de Brizola, Covas e até do Maluf, todos com microfones ligados o tempo todo, sem apoio de pesquisas em tempo real ou de marqueteiros.

O Youtube está repleto desses bons momentos.