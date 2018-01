De ‘Verdades Secretas’ a ‘Eta Mundo Bom’, Angel já é outra

O

Autor de Verdades Secretas, Walcyr Carrasco já trabalha em estágio adiantado na próxima novela das 6, Eta Mundo Bom. E, com ele, segue Camila Queiroz, protagonista da última novela das 11. Hoje, o autor postou no Facebook a primeira foto das gravações da substituta de Além do Tempo, tendo em cena justamente sua Angel, agora acompanhada de Klébber Toledo.

Depois do universo da moda, sem se privar de falar em drogas, sexo, aborto e todos os temas tabu da teledramaturgia, o autor se volta novamente para aquele universo que o fez muito bem sucedido no horário, com novelas como Chocolate com Pimenta e O Cravo e a Rosa.