Datena se desculpa por atitude ‘intempestiva’ e volta ao ar

Suspenso após invadir o estúdio de onde Milton Neves transmitia seu programa de rádio ao vivo, no domingo, proferindo palavrões, José Luiz Datena reassumiu hoje seu Brasil Urgente e se desculpou com o público pela ausência.

“Saudade de vocês”, disse o apresentador. “Desculpe por estar algum tempo fora do ar. A gente age muito pelo coração e às vezes acaba tendo atitudes intempestivas. Eu, infelizmente, sou assim, ajo muito pelo coração. Queria me desculpar com vocês, meus amigos e minhas amigas. Estava com saudade de vocês mesmo”

No domingo, quando Milton Neves conversava com o comentarista e ex-jogador Neto, os dois comentaram que Datena morou na casa do ex-jogador José Hidalgo Neto, em Curitiba. Neves disse que Datena até hoje seria grato por isso.